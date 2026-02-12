إعصار "جيزاني" يحصد أرواح 31 شخصاً في مدغشقر

شفق نيوز- انتاناناريفو

أفادت وسائل الإعلام، يوم الخميس، بمصرع 31 شخصا وفقدان 4 آخرين جراء إعصار "جيزاني" الذي ضرب مدينة تواسامينا شرقي مدغشقر.

وذكر موقع "24 24" المحلي نقلا عن المكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث أن "عدد الضحايا إعصار جيزاني بلغ 31 قتيلا من بينهم 29 في تواماسينا، وأُبلغ عن فقدان أربعة أشخاص، وإصابة 36 آخرين".

وأضاف أن "الإعصار دمر ما بين 80 و90 بالمئة من المباني في مدينة تواماسينا الساحلية وقد تضررت العديد من البنى التحتية العامة، بما في ذلك مستشفى أنالانكينينينا ومباني جامعة تواماسينا".

وأشار إلى أن "الرئيس ميكائيل راندريانيرينا أعلن حالة الكارثة الوطنية في مجلس الوزراء، وذلك بهدف حشد المساعدات الدولية".

من جهته، قال رئيس مدغشقر: "لا تستطيع مدغشقر الخروج من هذه الأزمة بمفردها".

ويعد إعصار "جيزاني" من العواصف المدارية القوية التي تحدث عادة في المحيط الهندي في الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر إلى آذار/مارس.

وتعتبر مدغشقر الواقعة في المحيط الهندي من المناطق التي تتعرض للأعاصير المدارية.