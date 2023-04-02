عشرات القتلى والجرحى جراء عاصفة عنيفة في الولايات المتحدة

شفق نيوز/ افاد مسؤولون وتقارير إعلامية بأن عاصفة عنيفة مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة اجتاحت الأجزاء الجنوبية والغربية الوسطى للولايات المتحدة في طريقها صوب الشرق، مما أدى إلى مقتل 22 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

وقال المسؤولون إن، "5 على الأقل لقوا حتفهم في آركنسو، وتمشط فرق الطوارئ الأنقاض بحثا عن المزيد من الضحايا بعدما ضربت الأعاصير الولاية يوم الجمعة، مضيفين ان "4 قتلوا جراء العواصف في إلينوي، و3 في إنديانا".

كما قتل 7 في مقاطعة ماكنيري على حدود مسيسبي.

وقال باتريك شيهان مدير هيئة الطوارئ بولاية تنيسي إن عدد المصابين والمباني المتضررة في عدة مقاطعات لم يتحدد بعد.

ولقيت سيدة تبلغ من العمر 90 عاما حتفها عندما دمر إعصار منزلها في مقاطعة ماديسون بولاية ألاباما، بحسب المحقق تايلر بيريهيل.

وأفادت فوكس نيوز بوقوع وفاة أخرى في مقاطعة بونتوتوك في ولاية ميسيسيبي المجاورة، وفقا لرويترز.

وقالت إدارة الطوارئ في إلينوي إن 3 أشخاص لقوا حتفهم في مقاطعة كروفورد بعد انهيار مبنى سكني.

وتوفي رجل يبلغ من العمر 50 عاما في مدينة بلفيدير شمال إلينوي بعد انهيار سقف مسرح كان بداخله 260 شخصا.

وقال دان زاكارد، وهو مسؤول كبير في إدارة الطوارئ بمقاطعة بون اليوم السبت إن الحادث أسفر عن إصابة 40 آخرين.

وقتل شخص في مقاطعة ساسكس بولاية ديلاوير بعد سلسلة من العواصف القوية التي اجتاحت المنطقة ليل السبت.