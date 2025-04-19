طهران تعلن انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات مع واشنطن

شفق نيوز/ أعلن التلفزيون الإيراني، يوم السبت، اختتام الجولة الثانية من المحادثات مع أمريكا، التي عقدت في روما.

وأفاد التلفزيون الإيراني بأن الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن ستُعقد خلال أيام قليلة.

ووفق التلفزيون الإيراني فإن أجواء المحادثات الإيرانية الأميركية في روما كانت "بنّاءة".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والموفد الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف باشرا المحادثات بشأن ملف إيران النووي الذي يثير التوتر بين طهران وبلدان غربية، في عُمان يوم 12 أبريل.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المحادثات ستناقش جدولا زمنيا للمفاوضات وربما إطارا عاما لاتفاق جديد.

وقبل توجهه إلى روما، أبدى عراقجي استعداد بلاده للتوصل إلى حل سلمي بشأن الملف النووي.

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف في موسكو، قال عراقجي إن الاتفاق ممكن إذا تحلت واشنطن بالواقعية.

وأخبر مسؤولون إسرائيليون واشنطن في الأسابيع القليلة الماضية أنهم يعتقدون أن المحادثات الأميركية مع إيران يجب ألا تتقدم إلى مرحلة إبرام اتفاق دون ضمانات بأن طهران لن تمتلك القدرة على صنع سلاح نووي.