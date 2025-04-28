طلاب يحتجون على عدم إجراء الامتحانات الحكومية في شمال شرق سوريا (صور)

شفق نيوز/ نظم العشرات من طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية وأولياء أمورهم، وقفة احتجاجية، يوم الاثنين، أمام مقر منظمة "يونيسف" في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا، احتجاجاً على عدم السماح لهم بأداء الامتحانات في مناطقهم.

وطالب المحتجون خلال وقفتهم التي حضرها مراسل وكالة شفق نيوز، الحكومة السورية والإدارة الذاتية بالتنسيق لتمكينهم من إجراء امتحاناتهم في محافظة الحسكة أسوة بباقي المحافظات، إضافة إلى المطالبة بتمديد فترة التسجيل.

ومنذ سقوط النظام السوري وسيطرة قوات سوريا الديمقراطية على مؤسسات الدولة في محافظة الحسكة، توقفت العديد من الدوائر الرسمية عن العمل، بما فيها المدارس، المحاكم، دوائر الأحوال المدنية والهجرة والجوازات.

وخلال الوقفة الاحتجاجية، دعا المدرس ياسر محمد، عبر وكالة شفق نيوز، الحكومة السورية والإدارة الذاتية إلى "وضع خلافاتهما جانباً والتنسيق معاً بهدف إجراء العملية الامتحانية في مناطق شمال شرق سوريا"، مضيفاً "من شبه المستحيل أن يتمكن قرابة 40 ألف طالب من السفر إلى محافظات أخرى لتقديم الامتحانات، بسبب عدم قدرتهم على تحمل المصاريف الباهظة للسفر والإقامة".

وأشار محمد إلى أن "البلاد تعاني أساساً من فوضى عامة وارتفاع كبير في الأسعار، إضافة إلى هشاشة البنية التحتية وتضرر العديد من المدارس، ما يصعّب عملية استيعاب هذا العدد الضخم من الطلاب في محافظات أخرى".

من جانبها، دعت الطالبة شيرين شيخي، وزارة التربية السورية إلى "تحديد مراكز رسمية للتسجيل على الدورة الامتحانية، وتمديد فترة التسجيل، نظراً لأن غالبية الطلاب في الحسكة لم يتمكنوا من تسجيل أسمائهم في المحافظات الأخرى".

وأوضحت شيخي في حديثها لوكالة شفق نيوز، أن "عدداً كبيراً من الطلبة يعانون من أزمات وضغوط نفسية شديدة بسبب عدم تمكنهم حتى الآن من التقدم للامتحانات، مما يهدد مستقبلهم الدراسي".

وأضافت أن "سقوط النظام وما تلاه من توترات وإغلاق المدارس الحكومية أدى إلى تدهور العملية التعليمية، وأثر سلباً على تحضير الطلبة في محافظة الحسكة للامتحانات".

وفي السياق، أصدرت هيئة التربية والتعليم في إقليم شمال وشرق سوريا بياناً أمس الأحد، عقب تجمع مشابه للطلاب، طالبت فيه وزارة التربية السورية بـ"الرد العاجل" على الاتفاق الموقع بين الجانبين بإشراف منظمة "يونيسف"، والذي نصّ على "تسهيل تسجيل الطلاب وتمكينهم من تقديم الامتحانات في مناطقهم دون الحاجة إلى التنقل بين المحافظات".

وأعلنت هيئة التربية والتعليم عن تمديد فترة تسجيل طلاب المرحلتين (الصف التاسع والثالث الثانوي الأحرار) حتى بداية شهر أيار/ مايو المقبل، عبر مراكز مخصصة في مدينتي القامشلي والحسكة.

وبينما لم يتبق سوى شهر واحد على موعد الامتحانات، ما يزال مصير عشرات الآلاف من الطلاب الذين يُفترض أن يقدموا امتحاناتهم في المرحلتين الإعدادية والثانوية مجهولاً في مناطق شمال شرق سوريا، نتيجة استمرار الخلاف بين الإدارة الذاتية والحكومة السوريةالمؤقتة.