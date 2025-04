ضحايا بفيضانات وانهيارات أرضية في الهند (فيديو)

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام هندية، يوم الأحد، بمصرع 3 أشخاص وإنقاذ أكثر من 100 آخرين، إثر فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة ضربت مناطق متفرقة في منطقة رامبان بولاية جامو وكشمير شمال البلاد.

ونقلت صحيفة "برس تراست أوف إنديا" عن مسؤولين، قولهم إن الأمطار المتواصلة تسببت أيضا في حدوث انهيارات أرضية وطينية فيما يقرب من عشر مناطق واقعة بين ناشري وبانيهال، على طول الطريق السريع الوطني الاستراتيجي الذي يربط بين جامو وسريناجار، ما أدى إلى تعليق حركة المرور وتضرر عشرات المنازل.

وأشار المسؤولون إلى أن قرية رامبان الواقعة في منطقة سري باجنا تعرضت لعاصفة رعدية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم شقيقان.

