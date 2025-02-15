"صفعة لرغبة الشعب".. تركيا تعزل رئيس بلدية ثان مؤيد للكورد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية التركية، يوم السبت، عزل رئيس بلدية ثان مؤيد للكورد بتهمة الانتماء لحزب العمال الكوردستاني.

وأضافت الوزارة أن رئيس بلدية مدينة "وان" عبد الله زيدان الذي ينتمي لحزب المساواة والديمقراطية للشعوب، الموالي للكورد، قد عزل من منصبه وحل محله الحاكم المحلي.

وأفادت قناة "هالك" التلفزيونية المحلية وحزب المساواة والديمقراطية للشعوب، بأن الشرطة في وان، بجنوب شرق البلاد، استخدمت الغاز المسيل للدموع ومخراطيم المياه لتفرق المتظاهرين الذين يحتجون على عزله.

من جهته، دان الحزب الخطوة ووصفها بالصفعة لرغبة الشعب وقال إنه "لن ينحني لهذا الخروج على القانون".

وحكم على زيدان الأسبوع الماضي بالسجن أربع سنوات تقريبا بناء على انتماء مزعوم لحزب العمال الكوردستاني المحظور.

ويواجه حزب المساواة والديمقراطية للشعوب ضغطا متزايدا فيما جرى عزل العديد من رؤساء البلديات المنتخبين الذين ينتمون له.