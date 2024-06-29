صربيا.. هجوم بـ"قوس وسهم" على سفارة إسرائيل وإصابة شرطي

شفق نيوز/ هاجم شخص مسلح بقوس وسهم، اليوم السبت، شرطياً كان يحرس السفارة الإسرائيلية في العاصمة الصربية بلغراد.

وقال وزير الداخلية إيفيكا داسيتش في بيان، إن المهاجم أطلق سهما قصيرا على الشرطي فأصابه في رقبته.

وأضاف أن الشرطي "استخدم السلاح دفاعا عن النفس لإطلاق النار على المهاجم الذي توفي متأثرا بجراحه".

وأشار وزير الداخلية إلى أن الشرطي كان واعيا عندما تم نقله إلى مستشفى الطوارئ الرئيسي في بلغراد، حيث ستجرى له عملية جراحية لإزالة السهم من رقبته.

وأوضح داسيتش: "يتم التحقيق في جميع ملابسات الهجوم ودوافعه المحتملة".

وحسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، فإن هوية المهاجم لا تزال قيد البحث.

يشار إلى أن صربيا حافظت على علاقات وثيقة مع إسرائيل، وسط حربها في غزة المستمرة منذ أكثر من 8 أشهر.