صحيفة أميركية: ترامب يخطط لضرب البرنامج النووي الإيراني

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، يوم الجمعة، إن فريق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يدرس توجيه ضربات جوية لوقف البرنامج النووي الإيراني.

وذكرت الصحيفة أنه "في الوقت الحالي، يدرس الرئيس المنتخب دونالد ترامب الخيارات المتاحة لمنع إيران من بناء سلاح نووي، بما في ذلك إمكانية شن غارات جوية وقائية، وهي الخطوة التي من شأنها أن تكسر السياسة القديمة المتمثلة في احتواء طهران بالدبلوماسية والعقوبات".

وأضافت أنه "الآن يخضع خيار توجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية لمراجعة أكثر جدية من قبل بعض أعضاء فريق ترامب الانتقالي، الذين يدرسون بعناية سقوط نظام الرئيس بشار الأسد ــ حليف طهران ــ في سوريا، ومستقبل القوات الأميركية في المنطقة، وتدمير إسرائيل لحزب الله وحماس".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الفريق الانتقالي قولهم، إن "ضعف موقف إيران الإقليمي والكشف الأخير عن العمل النووي المزدهر لطهران قد أشعل المناقشات الداخلية الحساسة. ومع ذلك، تظل كل المداولات بشأن هذه القضية في مراحلها المبكرة".

وأشارت إلى أن "مستشاري الرئيس المنتخب يخشون أن لا تكون الضغوط الاقتصادية كافية لاحتواء طهران، ويدرسون العمل العسكري".

ونقلت عن مصدرين مطلعين على التفاصيل قولهما إن "ترامب أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخراً أنه قلق من أن إيران ستنخرط في برنامج نووي في عهده".