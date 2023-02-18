صحيفة أمريكية تكشف عن "استعداد" طهران لترقية سلاحها الجوي عبر "سوخوي 35" الروسية

شفق نيوز / كشفت صحيفة أمريكية، اليوم السبت، عما اسمته "أدلة" عن ترقية طهران لسلاحها الجوي واستعدادها لتسلم المقاتلة الروسية سوخوي 35، التي تعد واحدة من أكثر الطائرات المقاتلة الروسية تقدماً، عادة أنها "أهم ترقية" لأسطول الطائرات الايرانية منذ عقود.

ونشرت صحيفة New York times الأمريكية تحليلاً، مستند على صور ومقاطع فيديو وصور أقمار صناعية، والتي أظهرت إحداها أنه نموذج بالحجم الطبيعي للطائرة الروسية المقاتلة، وفق الصحيفة.

واستندت الصحيفة أيضاً إلى رسوم ظهرت في مقطع فيديو نشرته القوات المسلحة الإيرانية لقاعدة جوية جديدة تحت الأرض، حيث تشبه رسوم الطائرات تصميم طائرة سوخوي 35.

ومنذ أيلول 2022، روج مسؤولون عسكريون وسياسيون إيرانيون علناً لشراء 24 طائرة من طراز Su-35، وهي واحدة من أكثر الطائرات المقاتلة الروسية تقدماً.

ولم تؤكد روسيا الاتفاق، لكن التفاصيل الواردة في مقاطع الفيديو وصور الأقمار الصناعية التي رصدتها الصحيفة تشير إلى أن إيران تجري على الأقل الاستعدادات لوصول الطائرات، والتي يؤكد المسؤولون أنها ستحدث في وقت لاحق من هذا العام، وستكون هذه أهم ترقية في البلاد لأسطول طائراتها المقاتلة المتقادمة منذ عقود.

قاعدة جوية تحت الأرض

كما نشرت الصحيفة الأمريكية صور أقمار صناعية، قالت إنها لقاعدة جوية في منطقة جبلية في مقاطعة هرمزجان (جنوبي إيران).

وفي 7 شباط الجاري، كشف الجيش الإيراني النقاب عن أول قاعدة عسكرية جوية تحت الأرض والمسماة "عقاب 44".

ووفقاً للمعلومات التي أوردها الجيش الإيراني، فإن القاعدة المحفورة في أعماق الجبال قادرة على تخزين وتشغيل أنواع مختلفة من الطائرات المقاتلة والقاذفات والمسيرات.

كما أظهر مقطع فيديو نشرته قناة إيرانية محلية زيارة قام بها كل من رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، والقائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، للقاعدة التي تحتوي أيضاً على حظائر للطائرات الحربية، ومركز للإصلاح والصيانة، وخزانات الوقود، إضافة إلى منطقة إنذار ومركز قيادة.