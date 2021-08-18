صحيفة ألمانية: امريكا بدأت تفقد نفوذها وستتخلى عن سعيها للتحكم بالطاقة العالمية

شفق نيوز/ كشفت صحيفة ألمانية، يوم الاربعاء، ان الولايات المتحدة الامريكية بدأت تفقد نفوذها عالمياً وستضطر إلى التخلي عن سعيها للهيمنة على الطاقة العالمية.

وقالت صحيفة Die Welt، إنه مع تعافي الاقتصاد العالمي من قيود فيروس كورونا، أخذت أسعار النفط بالارتفاع وبات سعر برميل وقود WTI الأمريكي يبلغ حاليا حوالي 70 دولارا، أي أعلى مما كان عليه في العام الذي سبق الوباء.

واشارت الى ان هذا السعر "مرتفع للغاية" بالنسبة للولايات المتحدة، التي أخذت "تفقد نفوذها" وباتت تحتاج إلى انخفاض الأسعار بشكل عاجل.

وبينت ان "أكبر اقتصاد في العالم يفقد السيطرة على النفط"، ويدل على ذلك طلب واشنطن من منظمة أوبك وروسيا، اللذان يحددان أسعار النفط في السوق، زيادة الإنتاج، لأن الأسعار العالية تعيق تعافي الاقتصاد الأمريكي وتؤدي إلى نمو التضخم.

وذكرت الصحيفة ان وضع التجارة بالغاز يبدو كذلك سيئا بالنسبة لواشنطن، فبعد سنوات من العقوبات والتهديدات ضد روسيا، اضطر الرئيس الامريكي جو بايدن مؤخرا إلى التخلي عن معارضته لمشروع "السيل الشمالي-2"، ومع ذلك ماتت فكرة نقل الغاز الأمريكي بكميات كبيرة بواسطة الناقلات إلى أوروبا.

ولفتت الى انه "بات الأمريكيون يشعرون بالنتيجة ان سعر البنزين زاد بحوالي دولار واحد حاليا، عما كان عليه قبل عام".

ونقلت الصحيفة الى الخبير الاقتصادي في معهد أمريكان إنتربرايز بواشنطن، مارك ج. بيري، قوله "يبقى الوقود الأحفوري إكسير الحياة في بلدنا، وسيظل المصدر الرئيسي للطاقة لعقود عديدة قادمة".

ووفقا لبيري، فإن سياسة بايدن الهادفة إلى جعل إنتاج النفط والغاز أكثر صعوبة، ليست إلا "إنكارا للواقع"، وتضع الاقتصاد الأمريكي في خطر كبير.