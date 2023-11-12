إصابة 6 إسرائيليين بجروح خطيرة بقصف من لبنان

شفق نيوز/ قال الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، إن مسلحين أطلقوا صواريخ مضادة للدبابات، بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية وأصابوا عددا من المدنيين، مضيفا أنه يرد بنيران المدفعية.

وقال متحدث باسم هيئة الإسعاف الإسرائيلية لقناة 12 الإخبارية الإسرائيلية إن "شخصا واحدا أصيب بجروح خطيرة كما أصيب ما بين ثلاثة إلى خمسة أشخاص آخرون". وأظهرت لقطات مصورة سيارات تشتعل بها النيران على طريق قرب منطقة مفتوحة.

من جانبها، أفادت مراسلة الحرة بأن الجيش الاسرائيلي "يردّ بإطلاق القذائف المدفعية باتجاه أطراف بلدة يارون اللبنانية في القطاع الاوسط، عقب إطلاق صاروخ من لبنان باتجاه دوفيف".

كما هاجمت مسيرة تابعة لقوات الدفاع الإسرائيلية، خلال الليل، مجموعة مسلحة حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدبابات باتجاه الأراضي الإسرائيلية بالقرب من منطقة المطلة، وفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وشهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية، السبت، تصعيدا ملحوظا في الأعمال الحربية والقصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، الذي استمر لليوم الخامس والثلاثين، بعدما اندلعت الاشتباكات الحدودية بالتزامن مع نشوب الحرب بين إسرائيل وغزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأتى هذا التصعيد العسكري على وقع حرب تصريحات إعلامية تستعر هي الأخرى بين الطرفين، وتهديدات متبادلة.

وفيما كثف حزب الله، السبت، من هجماته على المواقع والتجمعات العسكرية الإسرائيلية على طول الحدود اللبنانية الممتدة لأكثر من 100 كلم، معلنا عن 8 هجمات على الأقل، وسع الجيش الإسرائيلي من دائرة قصفه على مناطق الجنوب اللبناني، والتي يضعها في سياق الرد على الهجمات التي تستهدفه، ليطال أكثر من 30 بلدة ومنطقة في جنوب لبنان، بحسب رصد الوكالة اللبنانية الرسمية للإعلام.