إصابة سبعة أشخاص بإنفجار قاعدة عسكرية في كوريا الجنوبية

شفق نيوز- سول

أصيب سبعة أشخاص، يوم الأربعاء، إثر انفجار هز قاعدة عسكرية في مدينة باجو الواقعة على الحدود الشمالية لكوريا الجنوبية، وفقا لما أعلنه مسؤولون محليون.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن "الانفجار وقع حوالي الساعة 3:30 مساءً (بالتوقيت المحلي) في القاعدة العسكرية بالمدينة، شمال غرب العاصمة سيئول".

وأضافت الوكالة، أن "السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية فتحت تحقيقا حول ملابسات الحادث بعد ورود بلاغ يفيد بانفجار مادة متفجرة تُستخدم لأغراض تدريبية".

وكان رئيس كوريا الجنوبية، لي جيه ميونغ، قد صرح في آب/ أغسطس الماضي، بأنه "من الصعب الاستجابة بسهولة لطلب واشنطن بشأن منح القوات الأمريكية المتمركزة في بلاده مرونة استراتيجية أوسع"، لكنه شدد على أن "مناقشة دور هذه القوات في المستقبل أمر ضروري".

وأوضح لي، في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية المتجهة من طوكيو إلى واشنطن، قبيل قمته المرتقبة مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه "يخطط لبحث قضايا متعددة، على رأسها الأمن وتقاسم تكاليف الدفاع والمفاوضات التجارية".

وتضم كوريا الجنوبية نحو 28,500 جندي أمريكي، وتسعى واشنطن إلى توسيع مهمتهم في إطار استراتيجيتها لمواجهة الصين، غير أن رئيس كوريا الجنوبية، لي جيه ميونغ، أكد أن "سيئول لا تستطيع الموافقة بسهولة على هذه الخطوة"، داعيا إلى "حوار استراتيجي يحدد مهام القوات على المدى الطويل".