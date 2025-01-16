إصابة جنود إسرائيليين بانفجار في قاعدة عسكرية بصحراء النقب

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية، يوم الخميس، بإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بانفجار هزّ قاعدة عسكرية في صحراء النقب.

وذكرت وسائل الإعلام أن عدداً من الجنود أصيبوا بجروح خطيرة في الانفجار الذي وقع مساء أمس الأربعاء.

وبينت أن عبوة ناسفة كانت من ضمن ذخائر تمت مصادرتها من جنوبي لبنان انفجرت بينما كان الجنود يتدربون في المنشأة العسكرية.

وتداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي مقطعا مصوراً يظهر فيما يبدو نقل جنود مصابين إلى سيارات إسعاف.

ونقلت مصادر إعلامية عن الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في الحادث.

وفي حزيران/ يونيو 2024، أصيب تسعة جنود إسرائيليين بجروح مختلفة جراء انفجار أسلحة وذخيرة في قاعدة تسئليم العسكرية.