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إصابات قياسية يومية بكورونا إيران

Category: عربي ودولي

Date: 2020-10-07T13:02:43+0000
إصابات قياسية يومية بكورونا إيران

شفق نيوز/ سجلت إيران 4019 إصابة جديدة بفيروس كورونا و239 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية في بيان لها اليوم الأربعاء، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 483844 إصابة، والوفيات إلى 27658 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 397109 أشخاص.

وأضاف البيان أن 4274 مصاباً بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، فيما ارتفع عدد التحاليل المخبرية إلى 4.207.631 تحليلاً.

ولا يزال 30 إقليما من أصل 31 في وضع صحي خطير، منها 26 إقليماً في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا.

وهناك 4 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي: كوردستان، هرمزغان، فارس، غلستان.


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