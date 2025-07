إصابات بإخلاء طارئ لطائرة بعد إنذار كاذب (فيديو)

شفق نيوز – مدريد

أفادت شركة "رايان اير" للطيران، يوم السبت، بإصابة أشخاص عدة بجروح طفيفة أثناء إخلاء طارئ لطائرة تابعة لها بعد ورود إنذار كاذب في مايوركا بإسبانيا.

وأضافت الشركة في بيان أنه تم إلغاء إقلاع الرحلة المتجهة إلى مدينة مانشستر شمال إنجلترا في وقت متأخر من مساء الجمعة "بسبب إشارة ضوء تحذيرية خاطئة من نشوب حريق"، وفق "أسوشييتد برس".

وتابعت أنه في أثناء عمليات إنزال الركاب، تعرض عدد محدود من الركاب لإصابات طفيفة للغاية (التواء في الكاحل وغيرها)، وطلب الطاقم المساعدة الطبية الفورية.

وأشارت إلى أنه "تم تنظيم رحلة بديلة بشكل سريع، أقلعت صباح السبت"، مردفة: "نعتذر بشدة للركاب المتضررين عن أي إزعاج"، فيما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر الركاب يفرون من الطائرة.

وكانت تقارير إعلامية إسبانية قد أفادت بوقت سابق السبت، بإصابة 6 أشخاص، إصابات طفيفة في مطار مايوركا خلال إخلاء طائرة ركاب تابعة لشركة "رايان اير" بسبب اندلاع حريق محدود على متنها.

كما أوضحت التقارير أن الركاب تمكنوا من مغادرة الطائرة بأسلوب منظم عبر مخارج الطوارئ، لكن بعضهم قفز من على مسافة عدة أمتار من جناح الطائرة، بعدما أصابهم الفزع.

🔴 At least 18 passengers were injured early on Saturday as they attempted to flee a Ryanair plane that had caught fire on the runway in Majorca.Read the full story ⬇️https://t.co/bmtJNZAdE3 pic.twitter.com/AdJNSv0n2E