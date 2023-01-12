إصابات بانفجار في إسطنبول

شفق نيوز / أفادت وسائل إعلام تركية، يوم الخميس، بسقوط عدد من المصابين، نتيجة انفجار ضخم في ورشة نسيج ضمن مركز تجاري بمنطقة باغجلار في ولاية إسطنبول التركية.

وسجلت كاميرات المراقبة الأمنية لحظة وقوع الانفجار، وهروب المارة في الشارع من وابل الزجاج والطوب المتساقط إثر شدة العصف.

وتداولت مواقع إخبارية تركية، أنباء أولية، تفيد بأن الانفجار وقع في ورشة النسيج التي تتخذ من الطابق الرابع لمركز تجاري مكون من خمسة طوابق، في حي باغجلار، يلديز تبه.

وبحسب المعطيات الأولية، فإن سبب الانفجار يعود إلى تسرب غاز في ورشة النسيج.