شاحنة تصطدم "عمداً" بحواجز أمنية قرب البيت الأبيض.. والقبض على السائق

شفق نيوز/ قال متحدث باسم الخدمة السرية الأميركية، إنه جرى إلقاء القبض على سائق شاحنة، ليل الاثنين، بعد اصطدامها بحواجز أمنية في ميدان لافاييت سكوير القريب من البيت الأبيض.

هذا وأعلنت السلطات الأميركية أن التحقيق الأولي كشف أن الاصطدام بالحواجز قرب البيت الأبيض تم "عمداً".

وقبلها، ذكر أنتوني جوجليلمي، مسؤول الاتصال بجهاز الخدمة السرية على "تويتر": "لم تحدث إصابات لأي من أفراد الخدمة السرية أو موظفي البيت الأبيض، ولا يزال سبب التصادم وكيفية حدوثه قيد التحقيق".

وأعلنت الخدمة السرية، إغلاق بعض الطرق وممرات المشاة.

وأفادت قناة "فوكس 5" الإخبارية التلفزيونية، بأنه تم إخلاء فندق "هاي آدمز" القريب.