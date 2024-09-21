‏‎سوليفان يعلق على ضربة الضاحية الجنوبية: خطر التصعيد كبير

‎شفق نيوز/ رأى مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، يوم السبت، أن خطر التصعيد بين إسرائيل ولبنان كبير.

‎وبشأن الضربات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان قال سوليفان: "إنها نتيجة جيدة ان يتم تقديم الناس للعدالة"، مردفاً: "الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى مرحلة نكون فيها مستعدين لطرح شيء على الطاولة".

‎وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، السبت، القضاء على معظم الهيكلية القيادية لحزب الله بعد غارة الضاحية الجنوبية.

‎وتوعد الجيش في بيان "بمواصلة استهداف كل من يهدد أمن إسرائيل على جميع الجبهات".

‎وتمكن الجيش الإسرائيلي من توجيه ضربات عسكرية طالت معظم قادة الصف الأول في حزب الله اللبناني منذ أكتوبر الماضي، الأمر الذي شكل ضربة موجعة للحزب.

‎وآخر هؤلاء القادة الذين قتلوا إثر غارة لمقاتلة من طراز إف -35 في الضاحية الجنوبية لبيروت أحمد وهبي الذي تولى قيادة الرضوان حتى مطلع العام الجاري.

‎كما أدت الضربة الإسرئايلية أيضا إلى مقتل إبراهيم عقيل المؤسس والقائد الحالي لقوة الرضوان وهي من قوات النخبة في الحزب.

‎اغتيال عقيل، سبقه مقتل القائد العسكري الأول لحزب الله فؤاد شكر، وأحد مؤسسي الحزب، وذلك في غارة جوية نفذت بالمسيرات نهاية يوليو الماضي بالضاحية الجنوبية.