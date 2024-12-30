سوريا.. 31 قتيلا في معارك "قسد" وفصائل مدعومة من تركيا في منبج السورية

شفق نيوز/ أدت المعارك المندلعة بين الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا، والمقاتلين الكورد في شمال سوريا، منذ يوم أمس الأحد، عن مقتل 31 من الجانبين، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد، يوم الإثنين، أن 7 مقاتلين من الفصائل المدعومة من أنقرة قتلوا في معارك بمنطقة منبج، وكذلك في المدينة التي باتت بقبضة تلك الفصائل منذ مطلع كانون الأول/ ديسمبر.

ولقي هؤلاء المقاتلين حتفهم إثر هجوم نفذه "متسللون" من القوات الكوردية، وفق المرصد.

كما قتل 13 عنصرا من فصائل موالية لتركيا وعنصرين من قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي يهيمن عليها الكورد، "نتيجة احتدام المعارك بين الطرفين على محاور سد تشرين وجسر قرقوزاق شرق حلب" في منطقة منبج، وقتل أيضا 6 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا، و3 عناصر من "قسد" في وقت سابق الأحد، في ريف منبج.

وأكدت وزارة الدفاع التركية أن فصائل الجيش الوطني السوري الموالية لها تسيطر على مدينة منبج ومنطقة سد تشرين شمالي سوريا، فيما نفت قوات سوريا الديمقراطية مزاعم سيطرة تلك القوات على سد تشرين جنوبي المدينة.

وأعلنت قسد، الإثنين، "تنفيذ عمليات نوعية دمرت خلالها جهازي رادار ونظام تشويش ومدرعة عائدة للاحتلال التركي غربي جسر قرقوزاق".

وبالتوازي مع شنّ "هيئة تحرير الشام" وفصائل موالية لها هجوما مباغتا في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر من معقلها في شمال غرب سوريا مكّنها في نهاية المطاف من السيطرة على الحكم في دمشق، شنّت فصائل موالية لأنقرة هجوما ضد القوات الكردية، وانتزعت هذه القوات منطقة تل رفعت ومدينة منبج من الأكراد.

ولا تزال قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على مناطق واسعة من شمال شرقي سوريا، وجزء من محافظة دير الزور (شرق)، وخصوصا الضفة الشرقية لنهر الفرات.

وتخضع هذه المناطق للإدارة الذاتية التي أنشأها الكورد في بداية النزاع في سوريا، بعد انسحاب القوات الحكومية من جزء كبير منها.

وبين عامي 2016 و2019، نفذت تركيا 3 عمليات عسكرية في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية، التي تشكل العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، ونجحت بفرض سيطرتها على منطقتين حدوديتين واسعتين داخل الأراضي السورية.