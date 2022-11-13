سوريا.. قصف جوي يستهدف محيط حمص   

شفق نيوز/ أفاد وسائل إعلام، مساء اليوم الأحد، بتصدي الدفاعات الجوية السورية لقصف جوي استهدف محيط حمص وسط سوريا.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري تصدت لأهداف معادية في سماء ريف حمص الجنوبي الشرقي وأسقطت عددا منها، ولم تذكر الوكالة حتى الآن مزيدا من التفاصيل.

فيما قالت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، إن "أصوات انفجارات قوية سمع سمعت دويها بوضوح في الريف الشرقي لمحافظة حمص، ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية حاولت استهداف بعض المواقع في المنطقة".