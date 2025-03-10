سوريا.. غارات إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية في درعا

شفق نيوز/ أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء اليوم الاثنين، بتعرض محيط بلدتي جباب وإزرع شمال درعا لغارات جوية إسرائيلية.

وذكرت الوكالة في بيان مقتضب، أن "طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف محيط بلدتي جباب وإزرع شمال درعا بعدة غارات جوية".

إلى ذلك، قالت إذاعة "صوت العاصمة" إن "غارات إسرائيلية استهدفت الفوج 89 في بلدة جباب واللواء 12 في مدينة إزرع بريف درعا".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القصف استهدف مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري السابق، من بينها دبابات قالت إنها "لم تُدمر بعد"، في ظل الهجمات الإسرائيلية على سوريا.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن "المقاتلات الحربية الإسرائيلية استهدفت بعدة غارات، موقعا عسكريا سابقا لقوات النظام البائد".

وأضاف المرصد أن الهجوم استهدف "فوج المدفعية 89 في محيط جباب وإزرع بريف درعا"، وقال إنه "لم ترد معلومات عن خسائر بشرية أو حجم الأضرار المادية حتى اللحظة".

وفي وقت سابق من اليوم، رفض الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، ادعاءات إسرائيل بأن سلطته تشكل تهديداً ووصف ما تقوله بأنه "كلام فارغ".

وخلال الأسابيع الماضية، شنت الطائرات الإسرائيلية غارات متكررة على الأراضي السورية مستهدفة مواقع عسكرية بهدف تدمير البنية التحتية للجيش السوري السابق.

كما قام الجيش الإسرائيلي باحتلال المنطقة العازلة وبناء القواعد العسكرية داخلها والسيطرة على قمة جبل الشيخ، فضلا عن التوغل في محافظة القنيطرة.