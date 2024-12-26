سوريا توجه المؤسسات الإعلامية والناشطين بمنع تداول أي محتوى "طائفي"

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الاعلام السورية، يوم الخميس، قراراً بمنع أي محتوى إعلامي أو نشره، أو محتوى خبري "ذي طابع طائفي" يهدف إلى بث الفرقة والتمييز بين مكونات الشعب، متوعدة المخالفين بالمحاسبة القانونية.

وجاء في بيان للوزارة اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه "حرصاً على تعزيز الوحدة الوطنية وصون النسيج السوري بجميع مكوناته، يُمنع منعاً باتاً تداول أي محتوى إعلامي أو نشره، أو محتوى خبري ذي طابع طائفي يهدف إلى بث الفرقة والتمييز بين مكونات الشعب السوري".

وأكدت الوزارة "ضرورة التزام المؤسسات الإعلامية والناشطين الإعلاميين كافة بالعمل على نشر قيم التآخي والتعايش المشترك، مع التشديد على أن أي مخالفة لأحكام هذا القرار ستُعرّض أصحابها للمحاسبة القانونية".

وأعلنت وزارة الداخلية السورية في الحكومة المؤقتة، ليل الأربعاء الخميس، مقتل 14 عنصراً وإصابة 10 آخرين إثر تعرضهم لكمين في ريف طرطوس.

وأوضح وزير الداخلية محمد عبد الرحمن أن القتلى والجرحى سقطوا أثناء أداء مهامهم في حفظ الأمن وسلامة الأهالي، نتيجة كمين نفذته "فلول النظام المجرم".

ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من وقوع اشتباكات في طرطوس أسفرت عن مقتل شخصين وجرح أربعة آخرين، على خلفية مظاهرات ضد حرق مقام لشخصية علوية في حلب.

وطرطوس الواقعة على البحر الأبيض المتوسط ذات أغلبية تعود للطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد الذي أطاحت به فصائل مسلحة في 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، قبل فراره إلى موسكو.

كما وشهدت مختلف المدن السورية، مساء أمس الأربعاء، انتشاراً أمنياً واسعاً حيث تجولت دوريات للأمن والشرطة بالتزامن مع فرض حظر للتجوال.

وأعلنت إدارة الأمن العام وقوات الشرطة السورية عن نشر عناصرها في اللاذقية ودمشق وحمص بهدف ضبط الأمن والاستقرار، بحسب الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا".

وكانت قيادات الشرطة في عدة مدن سورية قد أعلنت حظراً للتجوال من الساعة 6 مساء حتى الساعة 8 صباحاً وذلك على خلفية الأحداث التي أعقبت انتشار فيديو عن اعتداء على مقام الشيخ الخصيبي في محافظة حلب.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية في بيان أن الفيديو المنتشر حول حرق مقام الشيخ أبي عبد الله الخصيبي قديم يعود لفترة تحرير حلب.