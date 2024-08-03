إسرائيل.. أهالي الرهائن يتهمون نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق ووفد التفاوض يعود من القاهرة

شفق نيوز/ اتهمت أُسر الرهائن الإسرائيليين، يوم السبت، رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بعرقلة التوصل إلى اتفاق.

ويأتي ذلك في وقت عاد فيه وفد التفاوض إلى إسرائيل بعدما أجرى محادثات في القاهرة.

وقالت أُسر الرهائن الإسرائيليين في مؤتمر صحافي في تل أبيب، إن "هناك صفقة على الطاولة ونتنياهو يحبطها بطريقة مستهدفة، وبسببه لا يزال المختطفون يموتون ويتعرضون للتعذيب في الأسر. فهو يختار جرنا إلى التصعيد، بدلاً من إبرام الصفقة التي تنقذ الأرواح وتمنع التصعيد".

وأضافت العائلات أن "كان كبار المفاوضين قالوا إن الطرف الوحيد الذي يعارض الصفقة لأسباب شخصية هو نتانياهو، وهناك أغلبية في الحكومة تؤيد الصفقة".

وطالبوا بوضع الصفقة على طاولة الحكومة. وأكدوا "الشعب يريد المختطفين في الوطن، ومن حق الشعب أن يعرف سبب عدم عودة المختطفين حتى الآن منذ ما يقرب من عشرة أشهر".

ووصل وفد إسرائيلي رفيع المستوى إلى القاهرة لإجراء محادثات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين، وفقا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكر موقع "والا" الإخباري نقلا عن مصدرين مطلعين على التفاصيل، أن رئيس جهاز المخابرات "الموساد" دافيد برنيع، ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار، ومنسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، غسان عليان، سيعقدون اجتماعات مع رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، ومسؤولين عسكريين كبار.

وستركز المناقشات، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، على تحرير الرهائن، بالإضافة إلى القضايا الأمنية المتعلقة بالحدود بين مصر وغزة، وفقا للصحيفة الإسرائيلية.

وأعلن مكتب نتنياهو، الجمعة، عن إرسال وفد إسرائيلي إلى القاهرة في اليومين المقبلين.

وأضاف مكتبه "سيغادر فريق التفاوض بشأن اتفاق الرهائن إلى القاهرة مساء السبت أو الأحد"، وفق رويترز.

وقال سامي أبو زهري، المسؤول الكبير في حماس، لرويترز ردا على الإعلان الإسرائيلي: "نتنياهو لا يريد وقف الحرب، وهو يستخدم هذه الإعلانات الفارغة للتغطية على جرائمه ومحاولات الإفلات من تداعياتها".

ومن المتوقع أن تستأنف المحادثات لأول مرة منذ تصفية القيادي في حماس، إسماعيل هنية، خلال زيارته العاصمة الإيرانية، طهران، فجر الأربعاء، بغارة نسبتها إيران إلى إسرائيل.

ورفضت إسرائيل التعليق على ضلوعها في الضربة بإيران.