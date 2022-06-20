إسرائيل تكشف عن تحالف للدفاع الجوي في الشرق الأوسط تقوده أمريكا

شفق نيوز/ كشف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، يوم الاثنين، تشكيل تحالف للدفاع الجوي في الشرق الاوسط تقوده الولايات المتحدة الامريكية لمواجهة الهجمات التي تتعرضها المنطقة.

وقال غانتس في إحاطة قدمها للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، ان التحالف أحبط بالفعل محاولات لشن هجمات إيرانية على اسرائيل في اوقات سابقة.

واشار الى ان التحالف بقيادة الولايات المتحدة الامريكية بالإضافة إلى شركاء آخرين في التحالف لم يتم الكشف عن اسمائهم.

وتتعرض اسرائيل بين وقت واخر لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة من الفصائل المسلحة الفلسطينية وحزب الله اللبناني من سوريا أيضاً.