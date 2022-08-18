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إسرائيل تكشف عن استهداف "دولة ثالثة" أثناء قصف غزة

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-18T17:44:28+0000
إسرائيل تكشف عن استهداف "دولة ثالثة" أثناء قصف غزة

شفق نيوز / كشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، يوم الخميس، عن استهداف الجيش لـ"دولة ثالثة"، لم يسمها، وذلك بالتزامن مع الهجمات التي نفذها على قطاع غزة، قبل أسبوعين.

وذكر كوخافي، في تصريحات صحفية تناقلتها وسائل إعلام عربية، أن "الجش الإسرائيلي استهدف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري، بشكل بالغ الدقة، وفي الوقت ذاته نفذ اعتقالات في الضفة الغربية، وتوازيا شن هجوماً في دولة ثالثة"، دون أن يسمي تلك الدولة.

بدورها أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن كوخافي "لم يذكر اسم الدولة أو الهدف، لكن وسائل الإعلام العربية أفادت بمقتل إيرانيين ولبنانيين في انفجار كبير في معسكر للحوثيين في اليمن في وقت سابق من هذا الشهر".

وأوضحت الصحيفة أن "تقارير إعلامية بثتها قناتا (العربية) و(العربية الحدث) تحدثت في 7 آب الجاري عن مقتل ستة مستشارين إيرانيين ولبنانيين على الأقل في اليمن، في معسكر تديره جماعة الحوثي، وعزت التقارير سبب الانفجار إلى صاروخ باليستي تابع للحوثي".

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