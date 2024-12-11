إسرائيل تكشف سبب قصف سوريا بعد سقوط الأسد

شفق نيوز/ أكد الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، أن سبب استمرار العمليات والضربات الجوية في سوريا بعد إطاحة فصائل معارضة بنظام بشار الأسد، هو لـ"ضمان أمن إسرائيل".

وقالت متحدثة باسم الجيش: "لا نسعى للتدخل في الشأن السوري ولسنا طرفا في التطورات الأخيرة"، مضيفة: "استهدفنا خلال 48 ساعة مخازن الأسلحة الاستراتيجية التابعة لنظام الأسد".

وأوضحت أن "الهدف من هذه الضربات هو حماية مواطني إسرائيل ومنع وصول الأسلحة لفصائل تهدد أمنها"، مؤكدة أن إسرائيل ليست ضد الشعب السوري، لكنها تريد مواجهة أي خطر يهدد أمنها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، شنّ نحو 480 ضربة خلال 48 ساعة على أهداف استراتيجية في سوريا، بعد أيام على الإطاحة بحكم بشار الأسد.