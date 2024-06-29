‏‎إسرائيل تقصف مبنى لحزب الله جنوب لبنان

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، قصف مبنى عسكرياً تابعاً لحزب الله في منطقة حولا جنوب لبنان، بعد أن دخل إليه عناصر مسلحون تابعون للحزب.

‎وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، إن القوات الإسرائيلية رصدت في وقت سابق السبت، قذيفتين مضادتين للدروع أطلقتا من جنوب لبنان وسقطتا في منطقة "مسغاف عام" دون وقوع إصابات، مشيرا إلى أن القوات ردت بالمدفعية نحو مصدر الإطلاق.

‎وتتزايد المخاوف من اتساع رقعة الحرب في المنطقة على خلفية تبادل القصف بين إسرائيل وحزب الله في لبنان. وارتفع مستوى التوتر هذا الشهر بسبب تزايد القصف.

‎وأعلن حزب الله، الجمعة، مسؤوليته عن العشرات من الهجمات الصاروخية التي شنها في وقت سابق من اليوم، بما في ذلك الصواريخ التي تم إطلاقها على قاعدة عسكرية بالقرب من كريات شمونة، وطائرات بدون طيار محملة بالمتفجرات تم إطلاقها على موقع عسكري آخر في الجليل الغربي، والعديد من الهجمات الأخرى على طول الحدود.