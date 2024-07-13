إسرائيل تعلن استهداف "محمد الضيف" ونتنياهو يؤكد على تصفية كبار مسؤولي حماس

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، استهداف زعيم الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف، بغارة جوية على منطقة المواصي قرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، فإنه "من غير الواضح ما إذا كان الضيف قد أصيب في الغارة، وحالته غير معروفة".

وفي المقابل، اعتبر القيادي في حماس سامي أبو زهري، أن التقارير الإسرائيلية التي تشير إلى استهداف الضيف "كلام فارغ".

ومن جهته، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الأخير أصدر توجيها دائما يقضي بتصفية كبار مسؤولي حماس.

وأوضح المكتب أنه تم إطلاع رئيس الوزراء على جميع التطورات خلال الليل ويستمر في تلقي تحديثات منتظمة.

ومن المقرر أن يجري نتنياهو، تقييما للوضع مع المسؤولين الأمنيين والعسكريين لبحث التطورات والخطوات المقبلة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلاح الجو هاجم بشكل مكثّف مواقع عدة في خان يونس بهدف القضاء على قائد كتائب القسام محمد الضيف.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن "الضيف كان مختبئا في مكان فوق الأرض ضمن المنطقة الإنسانية غربي خان يونس".

وأضافت أن "رافع سلامة قائد لواء خان يونس كان ضمن أهداف الضربة الإسرائيلية".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الشاباك: "محمد الضيف ورافع سلامة كانا فوق الأرض وقت تنفيذ الهجوم في خان يونس".

وأوضحت: "حاولنا القضاء على الضيف والتقديرات هي أنه لم يكن هناك رهائن بالقرب منه".

من جانبها، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية: "الأجهزة الأمنية متفائلة بنتائج العملية، بحسب ما هو معروف، فقد تقدم جهاز الأمن العام خلال الليل بمعلومات مفادها أن الضيف وصل إلى مجمع خيام في منطقة مواصي وكان يختبئ داخل المجمع".

كما بينت: "قرر جيش الإسرائيلي عدم المجازفة ونفذ عدد من الطائرات المقاتلة حملة قصف واسعة النطاق شملت إسقاط عشرات الأطنان من القنابل من الطائرات المقاتلة".