إسرائيل تعد "خططاً" للهجوم على غزة

شفق نيوز/ كشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي اليوم السبت، عن "خطط للهجوم" يعدها الجيش، في حين تستمر عملية إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة بموجب الهدنة مع حركة حماس.

وقال هاليفي في بيان عسكري "تزامنا مع الحماس الكبير الذي يرافق عودة كل رهينة، فإننا في (الجيش) نذكّر بواجبنا في إعادتهم جميعا. نبذل جهودا هائلة من أجل هذا، وفي الوقت نفسه نعد خططا للهجوم".

وكانت حماس هددت بتعليق عملية إطلاق الرهائن بعد اتهامها إسرائيل بعدم الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، ما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإسرائيل بالتهديد بمواصلة الحرب.

إلا أن حماس أطلقت، السبت، سراح 3 رهائن إسرائيليين وفق اتفاق وقف إطلاق النار، فيما أفرجت إسرائيل عن نحو 369 سجينا ومعتقلا فلسطينيا في المقابل.

وقال ترامب، السبت، إن حماس "أطلقت للتو سراح 3 رهائن من غزة بينهم مواطن أميركي."

وأضاف: "ما فعلته حركة حماس يختلف عن بيانها الأسبوع الماضي بأنها لن تطلق سراح أي رهائن."

وقال إن على إسرائيل الآن اتخاذ قرار بشأن ما ستفعله بحلول الساعة 12 ظهرا اليوم وهو الموعد النهائي المحدد للإفراج عن جميع الرهائن، مؤكدا أن أميركا ستدعم هذا القرار.

في المقابل، دعت حماس واشنطن "لإلزام إسرائيل" بالاتفاق حرصا على حياة الرهائن.

وكان ترامب توعّد، الإثنين، حركة حماس بأنه "سيدع أبواب الجحيم تنفتح على مصراعيها" إذا لم تفرج عن "جميع الرهائن" الإسرائيليين الذين ما زالت تحتجزهم في غزة بحلول اليوم السبت.

بدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستستأنف "القتال بشدة" إذا لم تلتزم حماس بالمهلة.

واستدعى الجيش الإسرائيلي قوات احتياط استعدادا لاحتمال استئناف القتال في غزة إذا لم تلتزم حماس بإطلاق سراح مزيد من الرهائن الإسرائيليين مع انقضاء المهلة.

من جانبها، أصدرت عائلات الرهائن الإسرائيليين بيانًا تطالب فيه الحكومة الإسرائيلية بتكثيف الجهود لإتمام صفقات التبادل مع حماس، لضمان إطلاق سراح 38 رهينة ما زالوا في الأسر، وسط قلق متزايد بشأن مصيرهم.

وحذرت مجموعة إسرائيلية تقود حملة من أجل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين، السبت، من إفشال الهدنة الحالية، مؤكدة على ضرورة عدم ضياع الزخم المكتسب في الأسابيع الأخيرة.

وقال "منتدى عائلات الرهائن" في بيان بعد إطلاق سراح ثلاثة رهائن آخرين، السبت: "لا يمكننا السماح بانهيار هذا الاتفاق، يجب أن نستمر في استخدام هذا الزخم للتوصل إلى اتفاق سريع ومسؤول للجميع!".