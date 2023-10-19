إسرائيل تخلي سفاراتها في جميع دول الشرق الأوسط

شفق نيوز/ أفادت هيئة البث الرسمية العبرية "كان"، يوم الخميس، بأن السلطات الإسرائيلية أخلت جميع سفاراتها في دول الشرق الأوسط، حسباً لأي طارئ.

وقالت "كان" إن وزارة الخارجية الإسرائيلية قامت بإخلاء السفارات في الشرق الأوسط وبضمنها تركيا والبحرين والأردن والمغرب ومصر، وفقاً لموقع "RT عربية" الروسي.

ويوم أمس الأربعاء طلبت إسرائيل من مواطنيها مغادرة تركيا في أسرع وقت ممكن بعد تظاهرات غاضبة أمام السفارة الإسرائيلية في أنقرة عقب قصف مستشفى المعمداني، كما أجلت موظفي سفارتيها في المغرب ومصر.

ورفعت القنصلية الإسرائيلية في أنقرة حالة التأهب الأمني للإسرائيليين في تركيا إلى أعلى مستوى.

وبرر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي طلب المغادرة بـ"تزايد التهديدات ضد الإسرائيليين في الخارج"، محذراً الإسرائيليين من السفر إلى تركيا.

وتعرضت سفارات إسرائيل في الأردن وتركيا وفرنسا والولايات المتحدة ولبنان لزحف شعبي غاضب احتجاجا على جريمة القصف الإسرائيلي لمستشفى "المعمداني" في غزة.