إسرائيل تتوقع موعد رد من "حزب الله"

شفق نيوز/ أفادت مصادر إسرائيلية، مساء الخميس، بأن تل أبيب تتوقع شن حزب الله هجوما عليها في نهاية الأسبوع الجاري، وأن إسرائيل ستكون "في أقصى حالات الاستعداد" لهذا الرد.

يأتي ذلك في وقت كانت القناة 13 الإسرائيلية، قد قالت إن "إسرائيل تقدّر الآن أن حزب الله مصمم على الرد على اغتيال القيادي فؤاد شكر على عكس إيران التي ما تزال مترددة"، في الرد على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران.

وأضافت القناة العبرية: "حزب الله قد يشن هجوما على إسرائيل بعد انتهاء زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكستين، ولكنه لم يحدد أهدافه بعد".

وتفاقمت التوترات الإقليمية في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية في طهران، بعد يوم من غارة إسرائيلية في بيروت قتلت فؤاد شكر القائد العسكري البارز في حزب الله.

وسبق لمصادر وتقارير إسرائيلية أن قالت يوم 11 أغسطس إن التقديرات "ترجّح أن ينفّذ حزب الله هجومه خلال الساعات الـ24 المقبلة"، أي يوم 12 أغسطس، لكن ذلك لم يحدث.