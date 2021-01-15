سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إستطلاع: أكثر من نصف الشعب الامريكي لا يؤيد ولاية ثانية لترامب

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-15T12:41:46+0000
إستطلاع: أكثر من نصف الشعب الامريكي لا يؤيد ولاية ثانية لترامب

افصح استطلاع للرأي أجرته شبكة "Abc news" بالتعاون مع صحيفة "واشنطن بوست" عن أن 56% من الأمريكيين يؤيدون جهود الكونغرس لمنع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من الترشح لولاية ثانية.

وبحسب الاستطلاع فإن 59% من المشاركين توقعوا أن ينظر التاريخ إلى ترامب على أنه رئيس "أقل من المتوسط" فيما صنف 48% فترة ولايته على أنها "فقيرة". كما أن 56% يؤيدون جهود الكونغرس عزله من منصبه ومنعه من تولي منصب منتخب مرة أخرى.

وأظهر الاستطلاع أن 9 من بين كل 10 أمريكيين يعارضون هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول، ويقول سبعة من كل 10 إن ترامب يتحمل على الأقل بعض المسؤولية عنه.

كما قال 54% إنه يجب توجيه اتهامات جنائية لترامب بالتحريض على أعمال شغب لأنه شجع أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول، وأكثر من 66% قالوا إنه تصرف بشكل غير مسؤول في تصريحاته وأفعاله منذ الانتخابات.

كما أن 51٪  قالوا إن أحداث الأسبوع الماضي في واشنطن، تركتهم أقل ثقة في استقرار الديمقراطية في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن 20٪ فقط متشائمون بشأن مستقبل نظام الحكم في الولايات المتحدة.

related

امريكا تصف انهيار النفط بالمؤقت وتدرس وقف النفط القادم من السعودية

Date: 2020-04-21 08:10:08
امريكا تصف انهيار النفط بالمؤقت وتدرس وقف النفط القادم من السعودية

تحذير من احتجاجات مسلحة.. و15 ألف عنصر أمن لتأمين تنصيب بايدن

Date: 2021-01-11 19:08:41
تحذير من احتجاجات مسلحة.. و15 ألف عنصر أمن لتأمين تنصيب بايدن

في زيارة تاريخية.. ترامب يعبر الحدود إلى كوريا الشمالية ويلتقي كيم جونغ أون (فيديو وصور)

Date: 2019-06-30 11:00:11
في زيارة تاريخية.. ترامب يعبر الحدود إلى كوريا الشمالية ويلتقي كيم جونغ أون (فيديو وصور)

بايدن: لن أعلن الفوز لكني واثق منه

Date: 2020-11-07 04:10:15
بايدن: لن أعلن الفوز لكني واثق منه

ترامب: على إيران ان تكون حذرة

Date: 2019-07-05 18:29:23
ترامب: على إيران ان تكون حذرة

ألمانيا وكندا يدخلان على خط احتجاجات أمريكا.. الناتو: ما يحدث مروع

Date: 2021-01-06 21:02:15
ألمانيا وكندا يدخلان على خط احتجاجات أمريكا.. الناتو: ما يحدث مروع

ترامب يزف "المعجزة الطبية" الامريكية: كورونا سينتهي

Date: 2020-12-12 04:43:42
ترامب يزف "المعجزة الطبية" الامريكية: كورونا سينتهي

تقرير: خامنئي منع القيام بـ"رد انتقامي مباشر" ضد أميركا

Date: 2020-09-19 20:07:14
تقرير: خامنئي منع القيام بـ"رد انتقامي مباشر" ضد أميركا