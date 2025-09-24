إسبانيا تعلن الحظر الكلي على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

شفق نيوز- مدريد

أعلن رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، يوم الأربعاء، اعتماد حظرٍ كليّ على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ضمن حزمة من الإجراءات تهدف إلى وقف "الإبادة الجماعية" في غزة.

وبحسب "ديفينس بوست" الأمريكي المتخصصة بالشؤون العسكرية، فإن القرار يشمل حظر جميع الصادرات إلى إسرائيل من المواد الدفاعية والمنتجات أو التقنيات مزدوجة الاستخدام، إضافة إلى منع استيراد هذه المعدات إلى إسبانيا، كما يحظر طلبات عبور وقود الطائرات ذات الاستخدام العسكري المحتمل، ويمنع استيراد منتجات من المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين.

من جهته أشار وزير الاقتصاد الإسباني، كارلوس كويربو إلى أن "هذا المرسوم خطوة كبيرة للأمام، ويعد رائداً على المستوى الدولي فيما يتعلق بحظر الأسلحة الكامل على إسرائيل".

وأضاف أن القرار سيصبح سارياً فوراً، رغم أنه بحاجة لاحقاً لموافقة البرلمان الذي يفتقر فيه تحالف سانشيز إلى أغلبية.

ويرى الخبراء أن هذا الحظر يأتي ضمن 9 خطوات أطلقتها الحكومة الإسبانية منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على غزة، رداً على هجمات حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ويعد سانشيز من أبرز الأصوات الأوروبية التي انتقدت العملية العسكرية، معتبراً ما يحدث "من أكثر الأحداث ظلماً وفظاعة في القرن الحادي والعشرين".

الإجراء الإسباني يسلط الضوء على تصاعد الانقسام الأوروبي والدولي بشأن السياسات الإسرائيلية في غزة، وقد يفتح الباب لتقليد مشابه من قبل دول أوروبية أخرى، أو يشكل توتراً جديداً في العلاقات الإسبانية - الإسرائيلية.