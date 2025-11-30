إسبانيا.. تظاهرات غاضبة في مدريد للمطالبة بانتخابات مبكرة

شفق نيوز- مدريد

خرج آلاف الأشخاص، اليوم الأحد، بتظاهرة غاضبة في العاصمة الإسبانية مدريد، ضد حكومة بيدرو سانشيز، مطالبين بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وبحسب وكالة "أوروبا برس"، فإن التظاهرة خرجت بتنظيم من حزب الشعب المعارض اليميني.

وأضافت أن المحتجين تجمعوا في ساحة معبد ديبود في مدريد، حاملين أعلام إسبانيا ولافتات تطالب باستقالة الحكومة.

بدورها، ذكرت صحيفة "فانغوارديا" الإسبانية، نقلا عن بيانات حزب الشعب، أن حوالي 80 ألف شخص تجمعوا في تلك المسيرة الاحتجاجية.

بينما القى العديد من الشخصيات السياسية البارزة، منهم رئيس حزب الشعب ألبرتو نونييز فيغو، ورئيسة منطقة مجتمع مدريد المستقلة إيزابيل دياوز أيوسو، إضافة إلى رئيسي الحكومة الإسبانية السابقين خوسيه ماريا أثنار وماريانو راخوي.