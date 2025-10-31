إسبانيا.. انفجار بقاعدة عسكرية يخلف خسائر بشرية ومادية

شفق نيوز- مدريد

أفادت وسائل إعلام إسبانية، يوم الجمعة، بمقتل جندي وإصابة آخر بجروح بالغة في انفجار بقاعدة "ألفاريز دي سوتومايور" العسكرية في فياتور بألميريا.

وذكرت صحيفة "إيه بي سي" الإسبانية أنه "بسبب قوة الانفجار، تضررت بعض هياكل القاعدة العسكرية، مثل الجدران".

وأوضحت أن "سبب الحادث لا يزال مجهولاً، فيما تشير الفرضيات الأولية إلى أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة، على الرغم من أن هذا لم يتم تأكيده بعد"، مؤكدة أن الشرطة القضائية تجري تحقيقات معمقة لتحديد ظروف وملابسات الحادث.

وتعد قاعدة "ألفاريز دي سوتومايور" مركز التدريب الرئيسي للفيلق الإسباني، حيث تجرى تدريبات منتظمة بالذخيرة الحية، وقد وقعت حوادث مماثلة في منشآتها سابقاً.