زيلينسكي يرفض عرض بوتين ويشترط اللقاء في كييف

شفق نيوز– كييف

رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اقتراح نظيره الروسي فلاديمير بوتين بزيارة موسكو للتفاوض على تسوية دبلوماسية، مؤكداً أن أي لقاء لا يمكن أن يتم إلا في العاصمة الأوكرانية.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع شبكة "آيه بي سي" الأميركية: "يمكنه (بوتين) القدوم إلى كييف. لا أستطيع الذهاب إلى موسكو وبلادي تتعرض للقصف الصاروخي يومياً. لا أستطيع الذهاب إلى عاصمة هذا الإرهابي"، مشدداً على أن عرض بوتين يهدف إلى "تأجيل الاجتماع".

وأجرى زيلينسكي المقابلة مع كبيرة مراسلي الشؤون العالمية في الشبكة، مارثا راداتز، خلال جولة داخل مصنع أميركي في غرب أوكرانيا تعرض لهجوم صاروخي روسي مؤخراً، حيث أكد أن بوتين "لا يسعى فعلياً للقاء" في ظل استمرار الحرب.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن بوتين "يمارس الألاعيب مع الولايات المتحدة"، مبيناً: "إذا كان شخص ما لا يريد الاجتماع أثناء الحرب، فبإمكانه بالطبع أن يقترح شيئاً لا يمكن قبوله من قبلي أو من قبل الآخرين".

وكان بوتين قد أعلن، خلال منتدى الشرق الاقتصادي الجمعة الماضية، استعداده للقاء زيلينسكي "على أعلى مستوى" في موسكو، مؤكداً أن روسيا ستقدم ضمانات أمنية كاملة للرئيس الأوكراني وأعضاء وفده في حال قرروا زيارة العاصمة الروسية.