زلزال جديد يضرب المحيط الهادئ قرب ساحل روسي

شفق نيوز- موسكو

أعلن فرع كامتشاتكا التابع لمركز الأبحاث الجيوفيزيائية الروسي، يوم الاثنين، أن زلزالا بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر وقع في المحيط الهادئ قبالة الساحل الشرقي للمدينة.

وأوضح المركز، أن "مركز الهزة الأرضية كان على بعد نحو 111 كيلومترا من مدينة بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، وعلى عمق يقارب 47.6 كيلومتر".

وبحسب التقديرات الأولية، فإن "شدة الاهتزاز في بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي بلغت 3 درجات على مقياس ميركالي المعدل، فيما لم تُعلن أي تحذيرات من تسونامي".

يأتي هذا الزلزال في سياق نشاط زلزالي متزايد تشهده كامتشاتكا منذ 30 تموز/ يوليو الماضي، عندما ضرب المنطقة أقوى زلزال منذ عام 1952 بقوة 8.8 درجات.

ومنذ ذلك الحين، يسجل الخبراء عشرات الهزات الارتدادية يوميًا، معظمها غير محسوسة للسكان.

ويؤكد علماء الزلازل، أن "قوة هذه الهزات الارتدادية تتراجع تدريجيًا، إلا أن مستوى النشاط الزلزالي لا يزال يوصف بالمرتفع للغاية".

وكانت السلطات المحلية قد أعلنت حالة الطوارئ ذات الطابع الطبيعي في الإقليم منذ نهاية تموز/يوليو الماضي.