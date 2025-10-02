زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب بحر مرمرة شعر به سكان إسطنبول

شفق نيوز- اسطنبول

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، اليوم الخميس، أن زلزالاً بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر ضرب قبالة ساحل منطقة مرمرة إيريغليسي في ولاية تكيرداغ المطلة على بحر مرمرة.

وذكرت "آفاد" أن مركز الهزة وقع في بحر مرمرة على عمق 6.71 كيلومترات، ما جعل تأثيرها محدوداً، فيما شعر بها سكان إسطنبول والولايات القريبة الذين أفادوا بوقوع اهتزازات استمرت لثوانٍ معدودة.

وبحسب المعلومات الأولية، لم تُسجل أية خسائر بشرية أو أضرار مادية جسيمة، بينما تواصل السلطات المختصة متابعة الوضع ميدانياً.

وتقع منطقة بحر مرمرة ضمن الحزام الزلزالي النشط في تركيا، حيث تشهد بين الحين والآخر هزات متوسطة القوة، وسط مخاوف متجددة من تكرار زلازل مدمرة كتلك التي عرفتها البلاد في العقود الماضية.