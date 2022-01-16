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زلزالان يضربان إيران

Category: عربي ودولي

Date: 2022-01-16T05:03:43+0000
زلزالان يضربان إيران

شفق نيوز/ ضرب زلزالان بقوة 4.6 و 4.8 درجة ضربا جزيرة خارك بمحافظة بوشهر الإيرانية صباح اليوم الأحد.

ووفقًا لمركز رصد الزلازل بجامعة طهران ، وقع هذان الزلزالان على عمق 10 و 21 كيلومترًا على مسافة 12 كيلومترًا من جزيرة خارك و 52 كيلومترًا من ميناء غناوه و 52 كيلومترًا من ميناء ريغ.

وكان موقع هذا الزلزال هو خط الطول 29.20 وخط العرض 50.2.

ولم يتسبب الزلزالان بحدوث أية أضرار.

ونقلت وكالة "فارس" عن محمد رضا دشتيزاده حاكم منطقة خارك الخاصة قوله: إن الزلزال الذي ضرب الجزيرة لم يتسبب في أي أضرار للمنازل أو المنشآت النفطية.

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