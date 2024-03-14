زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأميركي: اسرائيل ترتكب خطأ فادحاً ونتنياهو ضل طريقه

شفق نيوز/ قال تشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الخميس، إن رفض إسرائيل لحل الدولتين "خطأ فادح" وإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد "ضل طريقه".

وفي خطاب أمام مجلس الشيوخ، ذكر شومر عضو الحزب الديمقراطي أيضا أن رفض إسرائيل لحل الدولتين "خطأ فادح"، وحث المفاوضون في صراع إسرائيل وغزة على فعل كل شيء ممكن لتأمين وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وإيصال المساعدات إلى غزة.

وأضاف تشاك شومر، في كلمته، أنه "ليس من العدل تحميل إسرائيل فقط مسؤولية مقتل الفلسطينيين"، مبيناً أن "رفض إسرائيل لحل الدولتين خطأ فادح".

وأشار الى أن "حل الدولتين هو فقط الحل الواقعي والمستدام"، معلناً دعمه "وقفا مؤقتا لإطلاق النار".

ودعا شومر الى "تقديم مساعدات إنسانية كبيرة لغزة"، معتقداً أن "انتخابات جديدة هي الطريقة الوحيدة لإفساح المجال أمام عملية اتخاذ قرار سليمة ومفتوحة بشأن مستقبل إسرائيل، في وقت فقد الكثير من الإسرائيليين ثقتهم برؤية حكومتهم وإدارتها".

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي، إن "نتنياهو ضل طريقه وهو عقبة كبيرة أمام السلام ولقد خضع في كثير من الأحيان لمطالب المتطرفين"، مضيفاً أن "تحالفاً يقوده نتنياهو لم يعد يلبّي حاجات إسرائيل بعد السابع من أكتوبر".

وتابع، "إذا استمرت حكومة نتنياهو في السلطة بعد الحرب، يجب على أميركا أن تعمل بشكل أكثر فاعلية لتحقيق السلام الشامل".