رئيس وزراء إسرائيل الأسبق يدعم مقترحاً أمريكياً بإجراء انتخابات مبكرة في بلاده

شفق نيوز/ بعث رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إيهود أولمرت، برسالة إلى زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، أشاد فيها بخطابه الذي دعا فيه إسرائيل إلى إجراء انتخابات مبكرة.

ووصف أولمرت شومر بأنه "صديق عظيم لإسرائيل"، وأشاد بالشجاعة التي أظهرها في طرحه.

وتابع أولمرت، الذي طالما كان من أشد منتقدي نتنياهو: "في الواقع، رئيس وزراء إسرائيل لا يستحق المسؤوليات الملقاة على عاتقه".

وفي خطاب أمام مجلس الشيوخ، ذكر شومر عضو الحزب الديمقراطي أيضا أن رفض إسرائيل لحل الدولتين "خطأ فادح"، وحث المفاوضون في صراع إسرائيل وغزة على فعل كل شيء ممكن لتأمين وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وإيصال المساعدات إلى غزة.

وأضاف تشاك شومر، في كلمته، أن "رفض إسرائيل لحل الدولتين خطأ فادح، وحل الدولتين هو فقط الحل الواقعي والمستدام، وأدعم وقفا مؤقتا لإطلاق النار".

ودعا إلى تقديم مساعدات إنسانية كبيرة لغزة، وأعتقد أن انتخابات جديدة هي الطريقة الوحيدة لإفساح المجال أمام عملية اتخاذ قرار سليمة ومفتوحة بشأن مستقبل إسرائيل، في وقت فقد الكثير من الإسرائيليين ثقتهم برؤية حكومتهم وإدارتها".

ولفت إلى أن نتنياهو ضل طريقه وهو عقبة كبيرة أمام السلام ولقد خضع في كثير من الأحيان لمطالب المتطرفين".

وبيّن أن "تحالف يقوده نتنياهو لم يعد يلبّي حاجات إسرائيل بعد السابع من أكتوبر"، مؤكداً أنه "إذا استمرت حكومة نتنياهو في السلطة بعد الحرب، يجب على أميركا أن تعمل بشكل أكثر فاعلية لتحقيق السلام الشامل".