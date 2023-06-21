رئيس فاغنر يتهم موسكو بـ"خداع" الروس: قوات كييف تتقدم بهجومها المضاد

شفق نيوز/ اتهم رئيس مجموعة فاغنر المسلحة يفغيني بريغوجين، اليوم الأربعاء، كبار المسؤولين في موسكو بخداع الروس بشأن سير الهجوم الأوكراني المضاد وأشار إلى تقدم كييف ميدانياً.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أطلق الجيش الأوكراني هجوما مضاداً في شرق وجنوب الدولة المدعومة من الغرب في مسعى لاستعادة مناطق سيطرت عليها القوات الروسية العام الماضي.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراراً بأن الهجوم الأوكراني يفشل.

لكن بريغوجين، الذي قادت قواته على مدى شهور هجوما لاستعادة بلدات في شرق أوكرانيا تشمل باخموت، اتهم وزارة الدفاع بالكذب وخسارة أراض لصالح القوات الأوكرانية.

وقال في تسجيل صوتي نشره ناطقون باسمه "إنهم يضللون الشعب الروسي".

ولفت إلى خسارة عدة قرى بينها بياتيخاتكي، مشيرا إلى نقص في السلاح والذخيرة.

وأكد "تم تسليم العدو أجزاء كبيرة" من الأراضي، مضيفا بأن القوات الأوكرانية حاولت بالفعل عبور نهر دنيبرو الذي يشكل حدودا طبيعيا على خط المواجهة.

وتابع "يتم إخفاء كل ذلك عن الجميع".

وأفاد "ستستيقظ روسيا يوما ما لتكتشف بأنه تم أيضا تسليم القرم إلى أوكرانيا".

وأعلنت كييف بدورها تحقيق مكاسب متواضعة.

والأربعاء، شدد بوتين مجدداً أن الجنود الأوكرانيين تكبدوا "خسائر كبيرة" وقال هناك "جمود معين" على الجبهة.