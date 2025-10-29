رئيس حكومة دارفور يدعو المنظمات الإنسانية للتدخل العاجل في الفاشر

شفق نيوز- الخرطوم

دعا الهادي إدريس رئيس حكومة إقليم دارفور في السودان، يوم الأربعاء، المنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل بالفاشر والمناطق المجاورة في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية الناجمة عن استمرار القتال.

وقال الهادي إدريس في بيان: "إيمانا من حكومة إقليم دارفور بواجبها الوطني والإنساني في حماية أرواح المواطنين وصون كرامتهم، ومتابعة للتطورات الميدانية بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، تؤكد حكومة الإقليم التزامها الكامل بحماية المدنيين وضمان أمنهم وسلامتهم".

وأضاف أن "حكومة إقليم دارفور تواصل بالتنسيق مع السلطات المحلية والإدارات الأهلية والقوات النظامية والشرطة الفدرالية، جهودها لتعزيز الاستقرار ومنع أي انتهاكات أو تجاوزات ضد المواطنين وممتلكاتهم".

وأعرب ادريس عن "قلق حكومة الإقليم إزاء التدهور المتسارع في الأوضاع الإنسانية بمدينة الفاشر نتيجة استمرار العمليات القتالية وتقييد حركة الإغاثة، الأمر الذي أدى إلى نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب".

وذكر في بيانه أنه "انطلاقا من مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية، تناشد حكومة إقليم دارفور المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية العاملة في المجال الإنساني الإسراع في تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين داخل مدينة الفاشر والمناطق المجاورة".

وأكد إدريس "استعداد الحكومة الكامل لتسهيل وصول تلك المساعدات وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني".

كما أفاد بأن "حكومة الإقليم تدعو إلى تكثيف الجهود الإنسانية والطبية وتطالب المنظمات المعنية بأداء واجباتها دون عوائق"، مشددة على أن "حماية المدنيين وإغاثة المحتاجين تظل أولوية قصوى لا تقبل المساومة".

وجدد في بيانه التزام حكومة إقليم دارفور بـ"العمل مع جميع الشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم في الإقليم".

وجاء البيان في أعقاب إعلان "قوات الدعم السريع" سيطرتها على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وترتبط أهمية مدينة الفاشر عسكريا واستراتيجيا بكونها العاصمة التاريخية لدارفور، وهي آخر مركز رئيسي للجيش السوداني في الإقليم فضلا عن قربها من شمال السودان وتمثل قاعدة انطلاق لأي جهود لاستعادة السيطرة على المناطق الأخرى.