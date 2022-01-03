رئيسي: سليماني ذهب في زيارة رسمية إلى العراق وسنثأر لدمه

شفق نيوز / نوه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يوم الاثنين، إلى أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، كان قد ذهب إلى العراق في زيارة رسمية، عندما اغتالته الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح رئيسي، خلال كلمة له في مراسم إحياء الذكرى السنوية الثانية لحادثة المطار، موجها خطابه إلى الأمريكيين: "الشهيد سليماني كان في زيارة رسمية الى بغداد، تلبية لدعوة رئيس الوزراء العراقي أنذاك، لكنكم بهذه الجريمة انتهكتم سيادة العراق وقتلتم أمة بأكملها".

وحذر الرئيس الإيراني، أمريكا من "المماطلة في محاكمة ومعاقبة الرئيس السابق دونالد ترامب، ووزير خارجيته مايك بومبيو، بعد جريمة الاغتيال الوحشية التي نفذت بأمر مباشر منهما في حق (الفريق الشهيد قاسم سليماني)"، مؤكدا أن "الشعب الإيراني سينتقم لدمائه الطاهرة قطعاً."