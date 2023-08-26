روسيا ترد على التعاون العسكري مع إيران: نحن بلدان مستقلان

شفق نيوز / أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم السبت، أن التعاون العسكري التقني بين روسيا وإيران مستمر ولم يطرأ عليه أي تغيير.

وقال ريابكوف في تصريحات لوكالة "نوفوستي" إن "التعاون العسكري التقني مع إيران قانوني تماما ويتوافق تماما مع الالتزامات الدولية الروسية والإيرانية على السواء".

جاء ذلك في معرض رد ريابكوف على سؤال عما إذا تمكنت موسكو خلال الاتصالات مع الجانب الإيراني، من الحصول على ضمانات بشأن استمرار التعاون العسكري التقني، وذلك على خلفية التقارير التي تحدثت عن اقتراح أمريكي لطهران لتقليص التعاون العسكري مع روسيا.

ورأى ريابكوف، أن محاولات أعداء روسيا لتسييس هذا التعاون مع إيران (العسكري التقني).. لا تتوقف، و"نحن نلاحظ ذلك".

وأكد أن ذلك "لا يؤثر في عملنا المشترك مع طهران بأي شكل من الأشكال، وليس هناك أي تغييرات والتعاون مع إيران سيستمر، نحن دولتان مستقلتان ولا نرضخ لإملاءات الولايات المتحدة وتوابعها".