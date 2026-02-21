روسيا تتوعد كوريا الجنوبية حال دعمها أوكرانيا

شفق نيوز- موسكو

توعدت روسيا، يوم السبت، باتخاذ إجراءات جوابية غير متكافئة بحق كوريا الجنوبية في حال شاركت بإرسال أسلحة إلى أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا رداً على سؤال حول إمكانية مشاركة كوريا الجنوبية في مبادرة قائمة الاحتياجات ذات الأولوية لأوكرانيا "PURL"، إنه "في هذه الحالة، سنضطر إلى ممارسة الحق في اتخاذ تدابير جوابية، بما في ذلك التدابير غير المتكافئة".

وأضافت زاخاروفا: "نود أن نؤكد مرة أخرى أن المشاركة المحتملة لكوريا الجنوبية في مثل هذه الإمدادات بأي شكل من الأشكال، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لا تؤدي إلا إلى تأخير آفاق تسوية النزاع".

وتم الاتفاق في تموز/ يوليو 2025، خلال اجتماع بين الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته والرئيس الأميركي دونالد ترمب، على برنامج لحلف "الناتو" لشراء أسلحة أميركية لتسليمها إلى أوكرانيا.

وقد انضمت إلى البرنامج نحو 20 دولة من دول "الناتو"، بالإضافة إلى أستراليا ونيوزيلندا، وهما ليستا عضوتين في الحلف.