رسمياً.. إيران تبدأ ضخ الغاز لأجهزتها النووية

شفق نيوز/ بدأت إيران، يوم الأحد، تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتطورة، من خلال ضخ الغاز فيها، رداً على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الخاص بطهران.

وقال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف: "بدأنا ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، ردا على قرار مجلس المحافظين الذي اعتبرناه غير مبرر".

وأضاف قاليباف، أن "الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة جعلت الأنشطة النووية الإيرانية ذريعة لإجراءاتها غير الشرعية ضد طهران".

وأشار إلى أن التوجه الأوروبي والأميركي تجاه البرنامج النووي الإيراني أدى إلى مزيد من التصعيد في العلاقات، مضيفا أن إيران تعتبر هذه الخطوة "ردا مشروعا على السياسات الغربية غير العادلة".

وفي السياق ذاته، أكد نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن إيران بدأت استخدام سلسلة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة.

وأشار كمالوندي في مقابلة تلفزيونية، إلى أن "إيران تعتبر هذه الإجراءات جزءا من حقها في تطوير برنامجها النووي للأغراض السلمية، رغم العقوبات والضغوط الدولية".