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رسميا.. طهران ترفض مقترحا أوروبيا لعقد مباحثات نووية بمشاركة واشنطن

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-28T19:20:17+0000
رسميا.. طهران ترفض مقترحا أوروبيا لعقد مباحثات نووية بمشاركة واشنطن

شفق نيوز/ أعلنت إيران يوم الأحد، رسمياً رفضها مقترحاً أوروبيا لعقد اجتماع "غير رسمي" مع دول 4+1 المعنية بخطة العمل المشتركة "الاتفاق النووي" بمشاركة الولايات المتحدة.

وأوضحت الخارجية، إن قرار الرفض جاء بناءً على المواقف الأخيرة وإجراءات الولايات المتحدة والدول الأوروبية"، مؤكدة أن "مواقف وسلوك الولايات المتحدة وإدارة الرئيس جو بايدن، لم يطرأ عليها أي تغيير، ولم تتخلَ عن سياسة الضغوط القصوى التي بدأها ترامب.

وتابعت: "كما أن إدراة بايدن لم تعلن عن تعهدها بتنفيذ كافة التزاماتها في الاتفاق النووي والقرار 2231"، مشيرة إلى أن "تنفيذ الالتزامات من قبل جميع الأطراف في الاتفاق النووي، ليس مسألة تحتاج إلى تفاوض ومقايضات، وأن جميع المفاوضات تمت قبل خمس سنوات".

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