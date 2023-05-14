أردوغان يتصدر النتائج الأولية للانتخابات التركية مع تبقي 25% من فرز الأصوات

شفق نيوز/ بينما تبقى نحو 25 بالمائة، على انتهاء عمليات عد وفرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، يواصل رجب طيب أردوغان صدارة ترتيب المرشحين للرئاسة بـ50% من الأصوات، يخلفه كمال كليجدار أوغلو بـ 44% من الأصوات.

وأغلقت عصر الأحد، صناديق الاقتراع رسميا في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، وبدأت عمليات عد وفرز الأصوات.

وشهدت مراكز الاقتراع في تركيا، منذ ساعات الصباح الأولى وحتى إغلاق الصناديق، مشاركة واسعة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والتي رأى مراقبون أنها سجلت رقما قياسيا للمشاركة تخطى نسبة 86%، وشارك في التجمعات الانتخابية مختلف الأعمار السنية بداية من الشباب حتى الكهول.