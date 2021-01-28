رداً على محاصرة المربعات الأمنية.. قوات النظام السوري تغلق "التايهة" أمام المدنيين

شفق نيوز/ أفادت مصادر محلية من مدينة منبج السورية، بأنّ قوات النظام السوري تمنع عبور السكان من المدينة إلى مناطق سيطرة النظام في حلب والمحافظات الأخرى.

ويربط معبر “التايهة” بين مناطق سيطرة النظام السوري في مدينة حلب ومنبج بريف حلب الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية/

بينما يربط معبر الطبقة في ريف الرقة مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) بمناطق سيطرة قوات النظام في مدينة الرقة.

ومدينة منبج واقعة تحت نفوذ مجلس منبج العسكري التابع للإدارة الذاتية، التي يقودها الكورد.

وأبلغ مصادر محلية وكالة شفق نيوز، أن قرار المنع السوري شمل بما فيهم المرضى والطلاب والحالات الإنسانية.

وقالت إن ذلك يأتي رداً على محاصرة القوات الأمنية التابعة للإدارة الذاتية في مدينتي القامشلي والحسكة للمربعات الأمنية التابعة للنظام.

وفرضت قوات الأمن الداخلي (الاسايش) طوقاً أمنياً على مناطق سيطرة قوات النظام السوري بمدينة القامشلي في منطقة الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا.

وتسيطر الإدارة الذاتية التي يقودها الكورد على محافظة الحسكة الواقعة شمال شرق سوريا، فيما تسيطر الحكومة السورية على المطار الدولي وعدد من الأحياء داخل مدينتي الحسكة والقامشلي إلى جانب قرى في الريف الجنوبي والشرقي لمدينة القامشلي.

وأوضحت المصادر المحلية، أنّ معبر التايهة مازال مغلقاً أمام حركة المدنيين ذهاباً وإياباً الأمر الذي يضاعف معاناة الأهالي، وأغلبهم طلبة، حيث يقصدون المناطق المشتركة في فترة الامتحانات الجامعية، بالإضافة إلى حالات إنسانية (مرضى) والذين يضطرون لقطع مسافة مئات كيلومترات للتوجه إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام السوري.

وأضافت، "كما يتعرض المتنقلون إلى حالات الاستغلال المادي لنقلهم إلى معبر الطبقة أو تهريبهم من منبج إلى مناطق سيطرة النظام من نقاط عسكرية حكومية تابعة لدمشق، ومايرافقها من مخاطر على حياة المدنيين كون أغلب عمليات التهريب تتم ليلاً".

ويقع معبر التايهة الفاصل بين مناطق الإدارة الذاتية والقوات الحكومية بنحو 25 كم غربي منبج ويعد أحد أهم المعابر الفاصلة بين الطرفين ويقصده يومياً المئات من المدنيين ذهاباً وإياباً.